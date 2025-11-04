Ovo su najnebezbednije zemlje u Evropi, Srbija u prvih deset

Danas pre 38 minuta  |  I. R.
Ovo su najnebezbednije zemlje u Evropi, Srbija u prvih deset

Institut za ekonomiju i mir (IEP), objavio je svoj godišnji Globalni indeks mira, a Srbija je ove godine rangirana među 10 najopasnijih zemalja Evrope.

Na svetskom nivou, najopasnije zemlje, po ovogodišnjem izveštaju, su Rusija, Ukrajina i Sudan, dok Srbija zauzima 100. mesto u svetu, a sedmo u Evropi. Institut za ekonomiju i mir (IEP) je nezavisna, neprofitna organizacija sa sedištem u Sidneju, u Australiji, koja svake godine objavljuje Globalni indeks mira, izveštaj u kom 163 zemlje sveta rangira po nivou mira. Ovogodišnji izveštaj za najopasniju zemlju sveta proglasio je Rusiju, dok je najbezbednija Island.
Ključne reči

SudanUkrajinaRusijaAustralijaSidnej

Danas pre 38 minuta
