Policija zaustavila vozilo Mirana Pogačara, koji je krenuo u Beograd da pruži podršku Dijani Hrki

Miran Pogačar, odbornik Građanskog pokreta Bravo u Skupštini Novog Sada, objavio je na svom Instagramu da je policija zaustavila njegovo vozilo na putu ka Beogradu, gde je planirano da stigne i pruži podršku Dijani Hrki, majci preminulog mladića u padu nadstrešnice, koja od juče (2. novembra) štrajkuje glađu u šatoru na uglu Takovske ulice, u blizini Skupštine Srbije. „Stižemo da damo podršku Dijanu, na ovaj ili onaj način! Mogu samo kratko da nas zaustave, mi ćemo