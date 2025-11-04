Studenti peške stigli u Beograd da podrže majku mladića stradalog u padu nadstrešnice

Slobodna Evropa pre 4 sati
U pratnji nekoliko desetina motorista, grupa studenata i srednjoškolaca koja je pešačila od Novog Sada stigla je u ponedeljak uveče do mesta kod Narodne skupštine Srbije gde štrajkuje glađu Dijana Hrka, majka jednog od 16 nastradalih u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici.

Njih su aplauzom i ovacijama dočekali Hrka i građani koji su se okupili da joj pruže podršku. Studenti pešaci doneli su Dijani Hrka buket cveća i poručili joj da stoje uz nju. Hrka, koja je izgubila sina u novosadskoj tragediji 1. novembra prošle godine, drugi dan štrajkuje glađu pored zgrade Skupštine Srbije zahtevajući kažnjavanje odgovornih. Dolazak studenata i đaka koji su pešice stigli da podrže Dijanu Hrku. Od poslepodnevnih sati iz improvizovanog šatorskog
