RHMZ objavio vremensku prognozu do 5. decembra

Republički hidrometeorološki zavod objavio je kakvo nas vreme čeka tokom celog novembra, sve do 5. decembra.

Kako navodi RHMZ, danas će na severu biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Temperatura će biti od 11 do 16 stepeni. Slično vreme se očekuje do nedelje, 9. novembra, kada će najviša dnevna temperatura biti do 16 stepeni. U utorak, 11. novembra, masksimalna temperatura neće prelaziti 13, ali će se do 15. novembra postepeno vraćati do maksimalnih 16 stepeni. Od polovine novembra sledi pad temperature, i sve do 20. spuštaće se ka