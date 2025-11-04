Poznato kada će pasti sneg u Beogradu: Meteorolog Ristić najavljuje oštru zimu u Srbiji (Foto)

Mondo pre 50 minuta  |  Aleksandar Blagić
Vreme u Srbiji je sve hladnije nakon kratkog miholjskog leta koje nam je donelo temperature u proseku od oko 20 stepeni.

Meteorolog Ivan Ristić je za "Blic" otkrio kada će pasti sneg u Beogradu i ostalim delovima zemlje. Prema njegovoj vremenskoj prognozi, hladan vazduh u Beograd stiže krajem novembra. Prvi sneg bi mogao da se očekuje 24. novembra. "U Beogradu je sneg moguć oko 24. novembra, ali to bi moglo da se dogodi i ranije, već oko 17-18. novembra. Pratimo situaciju, samo je pitanje kada će hladni front stići do nas. Modele potvrđuje i pojava polarnog vrtloga, odnosno, zimske
