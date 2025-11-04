Upozorenje RHMZ na opasnu pojavu i pljuskove: Evo kakvo vreme nas očekuje do kraja ove nedelje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je kakvo vreme nas očekuje do kraja dana, u toku noći i do kraja ove nedelje.

Prema njihovoj poslednjoj vremenskoj prognozi, magla će se pojaviti u drugom delu noći i u ranim jutarnjim časovima. "Do kraja dana i u toku noći suvo i prohladno. Na severu, zapadu i delom u centralnim predelima malo do umereno oblačno, a u drugom delu noći mestimično formiranje magle ili niske oblačnosti. U ostalim krajevima pretežno oblačno. Vetar slab, na istoku zemlje umeren zapadni i severozapadni, ka ponoći i u ovim oblastima u slabljenju", prognozira RHMZ.