Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru od 5,1 odsto

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru od 5,1 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas povećanje plata u javnom sektoru u Srbiji od 5,1 odsto od 1. januara 2026. godine.

Istakao je da će kumulativno povećanje u ovoj godini sa povećanjem od 1. januara za prosvetu iznositi 28,6 odsto, a u zdravstvu 19,2 odsto, a najavio je da će država „naći snage“ da dodatno poveća plate za policiju, za specijalne jedinice, za Kričkovu Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i za tenkiste. Vučić je za televiziju Prva naveo da su minimalne plate za 13 meseci uvećane kumulativno 37 odsto, dodavši da će penzije biti uvećane 12,2 odsto od
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić: Od 1. januara sledi povećanje plata od 5,1 odsto

Vučić: Od 1. januara sledi povećanje plata od 5,1 odsto

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbijezdravstvo

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,2344 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,2344 dinara

RTV pre 5 minuta
Politikom protiv zakona fizike

Politikom protiv zakona fizike

Radar pre 1 sat
Cene nafte varirale zbog odluke OPEK-a da odloži povećanje proizvodnje

Cene nafte varirale zbog odluke OPEK-a da odloži povećanje proizvodnje

Blic pre 44 minuta
Vučić: Radimo na preuzimanju radnika od investitora koji odlaze i na dovođenju novih

Vučić: Radimo na preuzimanju radnika od investitora koji odlaze i na dovođenju novih

Blic pre 3 sata
Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru od 5,1 odsto

Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru od 5,1 odsto

Danas pre 3 sata