Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru od 5,1 odsto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas povećanje plata u javnom sektoru u Srbiji od 5,1 odsto od 1. januara 2026. godine.

Istakao je da će kumulativno povećanje u ovoj godini sa povećanjem od 1. januara za prosvetu iznositi 28,6 odsto, a u zdravstvu 19,2 odsto, a najavio je da će država „naći snage“ da dodatno poveća plate za policiju, za specijalne jedinice, za Kričkovu Jedinicu za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i za tenkiste. Vučić je za televiziju Prva naveo da su minimalne plate za 13 meseci uvećane kumulativno 37 odsto, dodavši da će penzije biti uvećane 12,2 odsto od