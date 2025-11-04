Vučić: Od januara uvećanje plata u javnom sektoru 5,1 odsto, dodatno povećanje za zaposlene u policiji i vojsci

Nova ekonomija pre 3 sata
Vučić: Od januara uvećanje plata u javnom sektoru 5,1 odsto, dodatno povećanje za zaposlene u policiji i vojsci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzije od 1. decembra biti uvećane 12,2 odsto, a plate u javnom sektoru od januara 2026. godine veće 5,1 odsto. „Da smo imali veću stopu rasta povećanje plata bi išlo i do sedam odsto.

Velike su ekonomske štete od blokada. Međunarodni monetarni fond (MMF) je dozvolio da od početka godine plate u javnom sektoru budu povećane četiri odsto, imali smo teške razgovore sa njima prethodnih dana imajući u vidu stopu ekonomskog rasta i povećanje penzija“, rekao je Vučić gostujući na televiziji Prva. Izrazio je uverenje da će sledeća godina biti „godina izuzetne stope raste“. „Verujem da ćemo imati rast od 3,6 odsto sledeće godine, do 2030. četiri odsto.
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru za 5,1 posto

Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru za 5,1 posto

Stav.life pre 15 minuta
Povećanje plata, penzija, minimalca... Šta sve Srbe očekuje u narednom periodu, ovo su svi detalji

Povećanje plata, penzija, minimalca... Šta sve Srbe očekuje u narednom periodu, ovo su svi detalji

Telegraf pre 44 minuta
Još jedno povećanje plata; Vučić saopštio za koliko će biti uvećane zarade u javnom sektoru

Još jedno povećanje plata; Vučić saopštio za koliko će biti uvećane zarade u javnom sektoru

B92 pre 1 sat
Plate u javnom sektoru od 1. januara 2026. veće za 5,1 odsto

Plate u javnom sektoru od 1. januara 2026. veće za 5,1 odsto

OK radio pre 2 sata
Vučić: Plate u javnom sektoru od 1. januara veće za 5,1 odsto, a biće povećanja i za policiju

Vučić: Plate u javnom sektoru od 1. januara veće za 5,1 odsto, a biće povećanja i za policiju

Jugmedia pre 3 sata
Vučić: Plate u javnom sektoru od 1. januara veće za 5,1 odsto

Vučić: Plate u javnom sektoru od 1. januara veće za 5,1 odsto

Biznis.rs pre 3 sata
Penzije od decembra veće za 12,2 odsto: Prosečno primanje penzionera biće oko 56.842 dinara

Penzije od decembra veće za 12,2 odsto: Prosečno primanje penzionera biće oko 56.842 dinara

Ozon pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićMMFPovećanje penzijaPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Novine u Vizeru: niskobudžetni luksuz na nebu!

Novine u Vizeru: niskobudžetni luksuz na nebu!

Kamatica pre 6 minuta
Forum održivog razvoja u Beogradu: Dekarbonizacija najveći izazov za privredu, oporezivanje ugljenika globalna realnost

Forum održivog razvoja u Beogradu: Dekarbonizacija najveći izazov za privredu, oporezivanje ugljenika globalna realnost

RTV pre 6 minuta
Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru za 5,1 posto

Vučić najavio povećanje plata u javnom sektoru za 5,1 posto

Stav.life pre 15 minuta
Iz budžetske rezerve za Ministarstvo rudarstva i energetike 500 miliona dinara za potrebe EXPO 2027

Iz budžetske rezerve za Ministarstvo rudarstva i energetike 500 miliona dinara za potrebe EXPO 2027

Danas pre 21 minuta
Ako putujete u ovu zemlju spremite se da platite 50 evra više po noćenju - sve omiljenija destinacija Srba uvodi drastičan…

Ako putujete u ovu zemlju spremite se da platite 50 evra više po noćenju - sve omiljenija destinacija Srba uvodi drastičan porez

Kurir pre 0 minuta