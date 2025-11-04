Vučić: Od januara uvećanje plata u javnom sektoru 5,1 odsto, dodatno povećanje za zaposlene u policiji i vojsci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će penzije od 1. decembra biti uvećane 12,2 odsto, a plate u javnom sektoru od januara 2026. godine veće 5,1 odsto. „Da smo imali veću stopu rasta povećanje plata bi išlo i do sedam odsto.

Velike su ekonomske štete od blokada. Međunarodni monetarni fond (MMF) je dozvolio da od početka godine plate u javnom sektoru budu povećane četiri odsto, imali smo teške razgovore sa njima prethodnih dana imajući u vidu stopu ekonomskog rasta i povećanje penzija“, rekao je Vučić gostujući na televiziji Prva. Izrazio je uverenje da će sledeća godina biti „godina izuzetne stope raste“. „Verujem da ćemo imati rast od 3,6 odsto sledeće godine, do 2030. četiri odsto.