Vjosa Osmani dala Konjufci mandat za sastav vlade, ima rok od 15 dana

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Vjosa Osmani dala Konjufci mandat za sastav vlade, ima rok od 15 dana

Kosovska predsednica Vjosa Osmani saopštila je večeras da mandat za sastav nove Vlade Kosova daje Gljauku Konjufci na predlog Samoopredeljenja.

Konjufca za to ima rok 15 dana. Konjufca je nakon prihvatanja mandata rekao da očekuje glasove opozicije, kako bi se izbegli vanredni izbori, ali da ne želi i koaliciju sa njima. Sa druge strane, sve albanske parlamentarne stranke su saopštile da neće glasati ni za jednog člana Pokreta Samoopredeljenje, da Kurtijeva stranka nema većinu, kao što nije imala i pre deset dana i da je ovaj potez samo njihov pokušaj da što duže ostanu na vlasti. "Nemamo drugi predlog,
