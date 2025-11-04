Komemoracija Mladenu Žižoviću u sredu, Kragujevčani upućuju poruke saučešća

Komemoracij povodom smrti trenera FK Radnički 1923 biće održana u sredu u 11 sati u skupštinskoj sali zggrade Grada Kragujevca.

Od preminulog trenera oprostio se matični klub, ali i brojni Kragujevačani. Tako dr Miroslav Stojanović Džiga kaže da Žižovićev „prerani odlazak predstavlja veliki gubitak za sportsku javnost Kragujevca i čitavog regiona“. U svoje lično ime i u ime organizacije Za Kragujevac – znamo se, upućujem najiskrenije izraze saučešća porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Kao lekar i nekadašnji sportski radnik koji je doživeo tragični gubitak u kolektivu, preranim