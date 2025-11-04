Nepoznati dronovi nadletali vojnu bazu s američkim nuklearkama! "To podseća na špijunsku operaciju, čiju, ne znam, imam nekoliko ideja"

Ministar odbrane Belgije Teo Frankensaopštio je da su neidentifikovani dronovi tokom prethodne dve noći uleteli u zonu belgijske vojne baze sa američkim nuklearnim oružjem.

Franken je dodao da su dronovi verovatno deo špijunske operacije, ali da ne zna čije. Rekao je da su dronovi prošli blizu vazduhoplovne baze Klajne Brogel na severoistoku Belgijeu dve faze. Franken je naveo da je prva faza uključivala "male dronove za testiranje radio frekvencija" belgijskih bezbednosnih službi, a kasnije su usledili "veliki dronovi za destabilizaciju područja i ljudi". - To podseća na špijunsku operaciju. Čiju, ne znam. Imam nekoliko ideja, ali