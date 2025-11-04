Nepoznati dronovi nadletali vojnu bazu s američkim nuklearkama! "To podseća na špijunsku operaciju, čiju, ne znam, imam nekoliko ideja"

Kurir pre 1 minut  |  Beta/Preneo: V.M.)
Nepoznati dronovi nadletali vojnu bazu s američkim nuklearkama! "To podseća na špijunsku operaciju, čiju, ne znam, imam…

Ministar odbrane Belgije Teo Frankensaopštio je da su neidentifikovani dronovi tokom prethodne dve noći uleteli u zonu belgijske vojne baze sa američkim nuklearnim oružjem.

Franken je dodao da su dronovi verovatno deo špijunske operacije, ali da ne zna čije. Rekao je da su dronovi prošli blizu vazduhoplovne baze Klajne Brogel na severoistoku Belgijeu dve faze. Franken je naveo da je prva faza uključivala "male dronove za testiranje radio frekvencija" belgijskih bezbednosnih službi, a kasnije su usledili "veliki dronovi za destabilizaciju područja i ljudi". - To podseća na špijunsku operaciju. Čiju, ne znam. Imam nekoliko ideja, ali
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Nepoznati dronovi nad bazom s američkim nuklearnim oružjem: Belgija hitno pokrenula istragu

Nepoznati dronovi nad bazom s američkim nuklearnim oružjem: Belgija hitno pokrenula istragu

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOFrekvencijeBelgijaamerikasaddronovi

Svet, najnovije vesti »

Nepoznati dronovi nadletali vojnu bazu s američkim nuklearkama! "To podseća na špijunsku operaciju, čiju, ne znam, imam…

Nepoznati dronovi nadletali vojnu bazu s američkim nuklearkama! "To podseća na špijunsku operaciju, čiju, ne znam, imam nekoliko ideja"

Kurir pre 1 minut
Veštačka inteligencija napravila čudo! Identifikovano pet miliona žrtava Holokausta!

Veštačka inteligencija napravila čudo! Identifikovano pet miliona žrtava Holokausta!

Kurir pre 36 minuta
Američki ministar rata stigao na granicu! Šef Pentagona prvi put posle osam godina u demilitarizovanoj zoni između dveju…

Američki ministar rata stigao na granicu! Šef Pentagona prvi put posle osam godina u demilitarizovanoj zoni između dveju Koreja! (video)

Kurir pre 2 sata
Predsednik Finske upozorava: "Ušli smo u novu eru nuklearnog oružja, gde, nažalost, njegov značaj nastavlja da raste"

Predsednik Finske upozorava: "Ušli smo u novu eru nuklearnog oružja, gde, nažalost, njegov značaj nastavlja da raste"

Kurir pre 2 sata
Najstariji vazduh na svetu je star 6 miliona godina! Neverovatno otkriće naučnika na Antarktiku: Ekspedicija prevazišla sva…

Najstariji vazduh na svetu je star 6 miliona godina! Neverovatno otkriće naučnika na Antarktiku: Ekspedicija prevazišla sva očekivanja!

Kurir pre 2 sata