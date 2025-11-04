Dobavljač oružja tuži Aleka Boldvina: Novi skandal drma Holivud nakon što je ubio snimateljku na setu

Dobavljač oružja i municije za vestern Rust podneo je tužbu protiv glumca Aleka Boldvina, producenata i drugih članova filmske ekipe, tvrdeći da su ga lažno okrivili i pretvorili u žrtvenog jarca za smrtonosnu pucnjavu koja se dogodila na setu pre četiri godine.

U tužbi podnetoj sudu u Novom Meksiku, Set Keni, vlasnik kompanije PDQ Arm & Prop, navodi da su Boldvin i ostali tuženi nepravedno proglasili njega odgovornim za slučajnu smrt snimateljke Haline Hačins, kao i ranjavanje reditelja Džoela Souse 21. oktobra 2021. godine, prenosi NBC News. "Urotili su se kako bi me okrivili" Prema navodima iz tužbe podnete prošle nedelje, Keni tvrdi da su ga optuženi iskoristili kako bi skrenuli pažnju sa sopstvene odgovornosti.