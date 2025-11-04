Ovo je osumnjičeni za ubistvo žene kod Leskovca: Telo pronađeno u zamrzivaču, brat ga prijavio policiji

Muškarac D.D. (43) osumnjičen je za ubistvo nevenčane supruge K.G. (36) i policija traga za njim od ponedeljka uveče, saznaje "Kurir".

On se sumnjiči da ju je ubio u selu Pečenjevci kod Leskovca nakon čega je pobegao. Policija je stigla u njegovu kuću po pozivu njegovog brata koji je čuo buku i svađu. Telo žene zatečeno je u zamrzivaču, a osumnjičeni tada nije bio kod kuće. O slučaju je obavešteno i Više javno tužilaštvo u Leskovcu. Tužilaštvo je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. "Zbog čega je D. ubio K. još uvek nije poznato. Njih dvoje su imali određene probleme i svađe, a