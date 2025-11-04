Dijana Hrka za N1: Jača sam nego što misle, oni moraju sve da plate, mi radimo sve iz ljubavi

N1 Info pre 1 sat  |  Ana Opačić N1 Beograd
Dijana Hrka za N1: Jača sam nego što misle, oni moraju sve da plate, mi radimo sve iz ljubavi

Dijana Hrka, koja treći dan štrajkuje glađu, rekla je za N1 da je dobro, kao i da je "njen narod uz nju". "Moja deca su uz mene, dobro sam.

Nedelja i ponedeljak su bili užasni što se tiče muzike, znate koje su pesme puštali, danas ovo može da prođe, jeste ružno, ali u odnosu na juče je i dobro", kaže ona. Istakla je da neće nasilje. "Ne želimo nasilje, ljudi su tu da podrže mene, skandiraju moje ime, ne želim da iko bude povređen. Sa druge strane su bezobrazni, gađaju flašama vode, pirotehnikom, ne znam kako će se završiti", kaže ona. Juče je predsednik Aleksandar Vučić pozvao da prekine štrajk glađu.
