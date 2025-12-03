Poslanici izglasali budžet za 2026. i izmene Zakona o udžbenicima, Generalštabu, Vojsci...

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su Predlog zakona o budžetu za narednu, 2026. godinu u načelu.

Od prisutnih 182 poslanika, za je glasalo 143, protiv je glasalo 39. Skupština je usvojila izmene i dopune Zakona o Vojsci Srbije, kao i Zakona o udžbenicima i zakonskog rešenja za stari Generalštab u centru Beograda. U Skupštini se danas glasa za 58 tačaka dnevnog reda sednice koja je počela prošlog utorka. Poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o udžbenicima koji je, kako je ranije saopštila Vlada, "usmeren na očuvanje nacionalnog identiteta, razvoj