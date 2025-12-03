Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

RTS pre 14 minuta
Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

Poslanici Skupštine Srbije završili su treću sednicu drugog redovnog zasedanja glasanjem o svih 58 tačaka dnevnog reda. Najvažniji zakon koji su usvojili je budžet za 2026. godinu, a osim njega usvojen je i set poreskih zakona, zakona iz oblasti energetike, organske proizvodnje, statistike, o Vojsci Srbije, kao i o udžbenicima. Poslanici su izabrali Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Skupština završila rad, usvojen budžet i još 57 tačaka dnevnog reda Pored Zakona o budžetu za 2026. godinu, poslanici su usvojili još 57 tačaka i završili rad. Opširnije Kraće Usvojeni zakoni o zvaničnoj statistici, organskoj proizvodnji, faktoringu Zakonom o organskoj proizvodnji koji je danas usvojen u Skupštini Srbije, uspostavlja se Registar organskih proizvođača, a organizacija grupne proizvodnje uređuje se tako da nosilac sertifikata može da bude isključivo
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

RTV pre 3 minuta
Usvojen budžet i još 57 tačaka dnevnog reda: Gas i nafta, Antonijević, udžbenici - šta je sve usvojeno

Usvojen budžet i još 57 tačaka dnevnog reda: Gas i nafta, Antonijević, udžbenici - šta je sve usvojeno

NIN pre 13 minuta
Poslanici izglasali budžet za 2026. i izmene Zakona o udžbenicima, Generalštabu, Vojsci...

Poslanici izglasali budžet za 2026. i izmene Zakona o udžbenicima, Generalštabu, Vojsci...

N1 Info pre 2 sata
Usvojeni zakoni o nafti, gasu i o obaveznim rezervama derivata nafte i prirodnog gasa

Usvojeni zakoni o nafti, gasu i o obaveznim rezervama derivata nafte i prirodnog gasa

Ekapija pre 1 sat
Usvojen Zakon o upravljanju otpadom, zvaničnoj statistici, ali i organskoj proizvodnji

Usvojen Zakon o upravljanju otpadom, zvaničnoj statistici, ali i organskoj proizvodnji

Blic pre 2 sata
Đedović: Usvojeni zakoni o nafti i gasu doprineće očuvanju energetske sigurnosti Srbije

Đedović: Usvojeni zakoni o nafti i gasu doprineće očuvanju energetske sigurnosti Srbije

RTV pre 3 sata
Đedović Handanović: Usvojeni zakoni o nafti i gasu doprineće očuvanju energetske sigurnosti

Đedović Handanović: Usvojeni zakoni o nafti i gasu doprineće očuvanju energetske sigurnosti

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezOsiguranjePDVEvropska UnijaSkupština SrbijeBudžetVojvodinaDeficitBudžet SrbijenaftaVojska SrbijePoljoprivreda

Politika, najnovije vesti »

Apoteka Beograd kao glavna tema zasedanja Skupštine grada Beograda

Apoteka Beograd kao glavna tema zasedanja Skupštine grada Beograda

Mašina pre 8 minuta
Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

RTV pre 3 minuta
Usvojen budžet i još 57 tačaka dnevnog reda: Gas i nafta, Antonijević, udžbenici - šta je sve usvojeno

Usvojen budžet i još 57 tačaka dnevnog reda: Gas i nafta, Antonijević, udžbenici - šta je sve usvojeno

NIN pre 13 minuta
"Očekujemo da će biti poništena" Srpska lista podnela žalbu Izbornom panelu na odluku CIK-a da je ne sertifikuje za izbore na…

"Očekujemo da će biti poništena" Srpska lista podnela žalbu Izbornom panelu na odluku CIK-a da je ne sertifikuje za izbore na Kosovu

Blic pre 9 minuta
Novi DSS odbija učešće u Komisiji za birački spisak: Ne želimo da učestvujemo u „fasadnoj demokratiji SNS-a“

Novi DSS odbija učešće u Komisiji za birački spisak: Ne želimo da učestvujemo u „fasadnoj demokratiji SNS-a“

Serbian News Media pre 3 minuta