Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

Poslanici Skupštine Srbije završili su treću sednicu drugog redovnog zasedanja glasanjem o svih 58 tačaka dnevnog reda. Najvažniji zakon koji su usvojili je budžet za 2026. godinu, a osim njega usvojen je i set poreskih zakona, zakona iz oblasti energetike, organske proizvodnje, statistike, o Vojsci Srbije, kao i o udžbenicima. Poslanici su izabrali Milana Antonijevića za poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Zakonom o organskoj proizvodnji koji je danas usvojen u Skupštini Srbije, uspostavlja se Registar organskih proizvođača, a organizacija grupne proizvodnje uređuje se tako da nosilac sertifikata može da bude isključivo