Usvojen Zakon o upravljanju otpadom, zvaničnoj statistici, ali i organskoj proizvodnji

Zakonom o organskoj proizvodnji koji je danas usvojen u Skupštini Srbije uspostavlja se Registar organskih proizvođača a organizacija grupne proizvodnje uređuje se tako da nosilac sertifikata može da bude isključivo proizvođač. Usvojen je i Zakon o upravljanju otpadom.

Kako su objasnili iz Ministarstva poljoprivrede cilj donošenja zakona je usklađivanje sa odgovarajućom uredbom Evropske unije i uvođenje strožih i jasnije definisanih pravila za sve učesnike u sistemu organske proizvodnje. Ključna novina usvojenog Zakona o zvaničnoj statistici jeste jasno definisanje uloge Republičkog zavoda za statistiku kao glavnog proizvođača, diseminatora i koordinatora sistema zvanične statistike. Zakonom se stvara stabilan i moderan pravni