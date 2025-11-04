Dijana Hrka i "Majka Hrabrost": Pogrešno protumačen izraz

Dijana Hrka je u proteklih godinu dana pokazala svoju hrabrost koja je proizašla iz boli koja je nastala stradanjem njenog sina Stefana pod nadstrešnicom Železničke stanice u Novom Sadu.

Ona je u više navrata govorila o tome kako se oseća, tražila je pravdu za nastradale, ali je i kritikovala odnos vlasti prema tragediji u Novom Sadu i onima koji traže da odgovorni budu kažnjeni. Kao najradikalniji potez do sada odlučila se na štrajk glađu koji je otpočela u nedelju, 2. novembra. Od tada se kod Skupštine Srbije okupljaju studenti i građani koji joj pružaju podršku, ali nasuprot njoj, iz Ćacilenda, šatorskog kampa koji okuplja pristalice Aleksandra