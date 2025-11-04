Saša Obradović: Utakmica sa Panatinaikosom je veoma važna

Saša Obradović: Utakmica sa Panatinaikosom je veoma važna

“Imamo puno prostora za trening, i dalje smo u fazi oporavka tima.

Priprema za prioritet, a to je Evroliga, sigurno da će naredni period biti korišćen da poneki igrači dobiju odmora. Malo smo analizirali poraz u Subotici. Pali smo u poslednjih pet minuta. Moguće da će se to dešavati, nemam zamerku na odnos prema utakmici. Imamo utakmicu sa Panatinaikosom koja je mnogo važna”, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba. Crvena zvezda će u sredu od 20 časova u Beogradu dočekati Panatinaikos, u utakmici devetog kola Evrolige.
