Dani srpske kulture u Splitu se ipak nastavljaju, Milanović i Plenković osudili incident

Program manifestacije "Dani srpske kulture u Splitu", koja se održava u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", biće nastavljen uprkos incidentu koji je sinoć izazvala grupa mladića na Blatinama uzvikujući ustaški poklič "Za dom spremni". Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je taj incident, izrazivši očekivanje da će odgovorni što pre biti procesuirani. Predsednik Hrvatske Zoran Milanović incident u Splitu nazvao je jadnim i mizernim, naveo je i da učesnike incidenta treba kazniti.

