Dani srpske kulture u Splitu se ipak nastavljaju, Milanović i Plenković osudili incident

RTS pre 21 minuta
Program manifestacije "Dani srpske kulture u Splitu", koja se održava u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", biće nastavljen uprkos incidentu koji je sinoć izazvala grupa mladića na Blatinama uzvikujući ustaški poklič "Za dom spremni". Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je taj incident, izrazivši očekivanje da će odgovorni što pre biti procesuirani. Predsednik Hrvatske Zoran Milanović incident u Splitu nazvao je jadnim i mizernim, naveo je i da učesnike incidenta treba kazniti.

Organizatori Dana srpske kulture u Splitu poručuju da će program biti nastavljen uprkos svemu. Premijer Hrvatske Andrej Plenković osudio je incident u Splitu, i izrazio očekivanje da će odgovorni biti što pre procesuirani. "Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tokom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine", napisao je Plenković na društvenoj mreži Iks. Plenković je naglasio da isključivost ili bilo kakva netolerancije prema nacionalnim
