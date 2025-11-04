Split: Napad na Dane srpske kulture, među privedenima bivši specijalac i vođa Torcide

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Split: Napad na Dane srpske kulture, među privedenima bivši specijalac i vođa Torcide

Splitska policija privela je tri muškarca za koje se sumnja da su bili deo grupe maskiranih huligana koji su sprečili održavanje Večeri folklora u okviru Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Baltine u Splitu.

Kako nezvanično saznaje Slobodna Dalmacija, reč je o osobama starosti 59, 54 i 43 godine, među kojima je i Krešo Baturina, bivši pripadnik rezervnog sastava Specijalne policije i predsednik kluba navijača „Torcida-Sućidar". Njegovo lice, kako se navodi, vidi se na jednom od objavljenih snimaka incidenta. Sva trojica se nalaze na kriminalističkoj obradi zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilničkog ponašanja iz mržnje, za koje je zaprećena kazna zatvora od
