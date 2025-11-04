Druga sednica jesenjeg zasedanja – rasprava o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

RTS pre 1 minut
Druga sednica jesenjeg zasedanja – rasprava o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja, na dnevnom redu je osam tačaka, među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalis koji se odnosi na zgradu Generalštaba. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se izmenama Zakona o JBS predviđa formiranje komisije sastavljene od stručnjaka, a ne političara. Poslanička pitanja odnosila su se na leks specijalis o Generalštabu, rad policije, štrajk glađu Dijane Hrke, akademskoj godini.

Pripremila Miljana Vranić Skupština završila rad za danas Nastavak sednice sutra u 10 časova. Ministarka Paunović o biračkom spisku: Nije šminka vladajuće koalicije, već ozbiljan iskorak Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović rekla je tokom skupštinske rasprave da izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spiskom nisu "šminka vladajuće koalicije za međunarodnu zajednicu već ozbiljan iskorak". Odgovarajući opozicionim poslanicima, koji su
Euronews pre 42 minuta
RTV pre 2 sata
RTV pre 3 sata
Luftika pre 5 sati
Euronews pre 5 sati
Vreme pre 6 sati
Mašina pre 8 sati
