Druga sednica jesenjeg zasedanja – rasprava o biračkom spisku i leks specijalisu za Generalštab

Na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja, na dnevnom redu je osam tačaka, među kojima su izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i leks specijalis koji se odnosi na zgradu Generalštaba. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se izmenama Zakona o JBS predviđa formiranje komisije sastavljene od stručnjaka, a ne političara. Poslanička pitanja odnosila su se na leks specijalis o Generalštabu, rad policije, štrajk glađu Dijane Hrke, akademskoj godini.

Pripremila Miljana Vranić Skupština završila rad za danas Nastavak sednice sutra u 10 časova. Ministarka Paunović o biračkom spisku: Nije šminka vladajuće koalicije, već ozbiljan iskorak Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović rekla je tokom skupštinske rasprave da izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spiskom nisu "šminka vladajuće koalicije za međunarodnu zajednicu već ozbiljan iskorak". Odgovarajući opozicionim poslanicima, koji su