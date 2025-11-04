Oblaci, slaba kiša, ali i sunce – temperatura do 16 stepeni

RTS pre 1 sat
Oblaci, slaba kiša, ali i sunce – temperatura do 16 stepeni

Hladnije vreme u zemlji, uz oblake i slabu kišu ujutru. Na severu i zapadu biće suvo, uz sunčane periode posle podne. Najviša temperatura do 16 stepeni.

Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano vreme, ujutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U ostalim krajevima ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a posle podne suvo, uz smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura od dva stepena na severu do 11 stepeni na istoku, a najviša od 11 do 16 stepeni. U Beogradu jutro hladno, dan sunčan, uz najvišu temperaturu oko 15 stepeni. Nakon hladnog jutra u sredu, očekuje se sunčano vreme, uz slab
