U Srbiji hladnije, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni, ponegde sa kišom

U Srbiji će danas biti hladnije, s najnižom temperaturom od dva na severu do 11 stepeni na istoku Srbije i najvišom od 11 do 16 stepeni Celzijusa. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na severu i zapadu zemlje biće pretežno sunčano, ujutro ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U ostalim krajevima ujutro i pre podne očekuje se umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, posle podne suvo uz smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku