Vučić: Skup u Novom Sadu biće 11, 15. ili 16. novembra, sutra u Beogradu verovatno doček Srba sa KiM

RTV pre 17 minuta  |  Tanjug
Vučić: Skup u Novom Sadu biće 11, 15. ili 16. novembra, sutra u Beogradu verovatno doček Srba sa KiM

BRISEL - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije otkazan planirani skup građana u Novom Sadu, kako su preneli pojedini mediji i najavio da će taj skup verovatno biti održan 11, 15. ili 16. novembra, kao i da je pozvan samo na taj skup, a da će sutra u Pionirskom parku verovatno biti dočekani Srbi sa KiM koji su krenuli pešice.

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara u Briselu da prokomentariše te navode medije kao i da će umesto tog skupa u Novom Sadu biti održan sutra u 17 časova "nekakav skup u organizaciji SNS" ispred Skupštine Srbije. "Ja samo znam za skup u Novom Sadu. Mislim da razmišljaju da li da bude 11. ili 15. ili 16. novembra, ta tri datuma su u opticaju. Jedini skup na koji su me pozvali je taj u Novom Sadu. Jedini skup za koji znam. A ovo (sutra) može da bude, ali nisam
Aleksandar VučićSkupština SrbijeNovi SadBriselSNS

