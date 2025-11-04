U sredu veliki skup pristalica Srpske napredne stranke ispred Skupštine Srbije

U sredu veliki skup pristalica Srpske napredne stranke ispred Skupštine Srbije

Za sutra se organizuje veliki skup pristalica Srpske napredne stranke (SNS) ispred Narodne skupštine Srbije s početkom od 17 časova.

Prema pisanju medija, planirani skup pristalica režima u Novom Sadu za 9. novembar je navodno otkazan. Međutim, određen je novi datum i nova lokacija. Naime, mobilizacija članstva SNS-a je uveliko u toku, a poziv svim pristalicama vlasti je upućen za sutra u Beogradu ispred Skupštine u 17 časova. Prema pisanju Danasa, pozivi se dele na SNS vajber grupama, a po mestima i opštinama raspoređene su kvote. Kvote za lokalne naprednjake, koliko moraju prikupiti ljudi su,
