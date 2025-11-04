Grupa mladića prekinula program Dana srpske kulture u Splitu, premijer traži hitnu reakciju

Splitska policija traga za mlađim osobama koje su 3. novembra prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine, prenosi Hrvatska-radio televizija o slučaju koji je izazvao burne reakcije u javnosti.

Kako prenosi HRT neslužbeno, pri upadu su učesnicima rekli da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja okupacije Vukovara devedesetih godina od srpskih snaga, te tražili da iz prostorija izađu članovi Kulturno-umjetničkog društva (KUD) iz Novog Sada koji su došli iz Srbije. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba, naveli su iz policije koja provodi istragu. Program u Splitu je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Splitska