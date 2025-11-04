Svojevremeno suspendovani sudija sudi Zvezdi protiv Lila!

Sportske.net pre 35 minuta  |  Sportske.net
Svojevremeno suspendovani sudija sudi Zvezdi protiv Lila!

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 sati dočekuju francuski Lil u meču četvrtog kola Lige Evrope.

Crveno-beli su u teškom trenutku, ali bi eventualna pobeda nad jednim od najboljih timova u Francuskoj mogla biti prelomna za ekipu trenera Vladana Milojevića koja je u dosadašnjem delu takmičenja osvojila samo jedan bod. UEFA je odredila arbitre za utakmicu Crvena zvezda - Lil, a uloga glavnog arbitra poverena je Englezu Džonu Bruksu kome će pomagati sunaordnici Sajmon Benet i Li Bets, dok će četvrti sudija biti Tomas Bramal. I u VAR sobi biće Englezi Majkl
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Minaković sudi u Danskoj, Jovanović u Grčkoj

Minaković sudi u Danskoj, Jovanović u Grčkoj

Sportski žurnal pre 1 minut
Uefa veruje srpskim sudijama! Minaković sudi u Danskoj, Jovanović u Solunu

Uefa veruje srpskim sudijama! Minaković sudi u Danskoj, Jovanović u Solunu

Telegraf pre 15 minuta
Zvezdin poziv navijačima: Dođite na meč sa Lilom da proslavimo Radonjićev jubilej

Zvezdin poziv navijačima: Dođite na meč sa Lilom da proslavimo Radonjićev jubilej

RTV pre 1 sat
Srpske sudije u Evropi - Minaković i Jovanović dobili zaduženja

Srpske sudije u Evropi - Minaković i Jovanović dobili zaduženja

RTS pre 25 minuta
Svi pravi zvezdaši u četvrtak će biti na marakani: Čuveni navijač Crvene zvezde najavio utakmicu protiv Lila!

Svi pravi zvezdaši u četvrtak će biti na marakani: Čuveni navijač Crvene zvezde najavio utakmicu protiv Lila!

Kurir pre 1 sat
Nenad Minaković sudi u Danskoj, Srđan Jovanović u Grčkoj

Nenad Minaković sudi u Danskoj, Srđan Jovanović u Grčkoj

Sport klub pre 31 minuta
Englez sudi meč Zvezde i Lila u Ligi Evrope

Englez sudi meč Zvezde i Lila u Ligi Evrope

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaUEFALiga EvropeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Slobodan Ristić, KMF Pirot: Od očaja do sjaja, donekle!

Slobodan Ristić, KMF Pirot: Od očaja do sjaja, donekle!

Plus online pre 20 minuta
Treća četvrtina presudila Partizanu u Dubaiju

Treća četvrtina presudila Partizanu u Dubaiju

Vesti online pre 6 minuta
Ovo su svi navijači čekali: Zvezda se oglasila saopštenjem, evo kakvo je stanje Kartera, Nvore, Grejama i ostalih!

Ovo su svi navijači čekali: Zvezda se oglasila saopštenjem, evo kakvo je stanje Kartera, Nvore, Grejama i ostalih!

Hot sport pre 20 minuta
Trenerska vrteška ne staje: Tsc smenio Kalezića – Na radaru veliki Grobari!

Trenerska vrteška ne staje: Tsc smenio Kalezića – Na radaru veliki Grobari!

Hot sport pre 5 minuta
Bogoljub Marković MVP kola ABA lige

Bogoljub Marković MVP kola ABA lige

RTS pre 15 minuta