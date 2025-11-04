Svojevremeno suspendovani sudija sudi Zvezdi protiv Lila!

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 sati dočekuju francuski Lil u meču četvrtog kola Lige Evrope.

Crveno-beli su u teškom trenutku, ali bi eventualna pobeda nad jednim od najboljih timova u Francuskoj mogla biti prelomna za ekipu trenera Vladana Milojevića koja je u dosadašnjem delu takmičenja osvojila samo jedan bod. UEFA je odredila arbitre za utakmicu Crvena zvezda - Lil, a uloga glavnog arbitra poverena je Englezu Džonu Bruksu kome će pomagati sunaordnici Sajmon Benet i Li Bets, dok će četvrti sudija biti Tomas Bramal. I u VAR sobi biće Englezi Majkl