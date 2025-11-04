Jokić: Drago mi je da ću videti Jovića (video)

Naredni meč Denver igra protiv Majamija

Nikola Jokić je ponovo bio vodeća figura Denvera u pobedi nad Kingsima, ostvarivši učinak od 34 poena, 14 asistencija i 7 skokova, najbolju partiju od početka sezone. Posle meča, srpski as je govorio za medije o igri tima, svojoj ulozi u napadu, odnosima u ekipi i narednom duelu sa Majamijem. - Dobro se osećam kada uđem u „džep“, u prostor iza odbrane. Kad god se igrač nađe u tom delu terena, postaje opasan. Svi moraju da se skupe na njega i to otvara mnogo opcija.