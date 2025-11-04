NBA: Maestralna partija Jokića u novoj pobedi Denvera ove sezone (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu Sakramento 130:124, i time zabeležili svoj četvrti trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić, koji je za 36 minuta igre zabeležio 34 poena (14/22 šut iz igre), uz 14 asistencija, sedam skokova, četiri ukradene lopte i dve blokade. Kristijan Braun je dodao 21 poen, Eron Gordon je upisao 20 poena i sedam skokova, dok je Džamal Marej utakmicu završio sa 15 poena, sedam skokova i sedam asistencija. U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio bivši igrač Denvera Rasel Vestbruk sa 26 poena, uz 12