NBA: Maestralna partija Jokića u novoj pobedi Denvera ove sezone (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  Beta
NBA: Maestralna partija Jokića u novoj pobedi Denvera ove sezone (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobedili su noćas na svom terenu Sakramento 130:124, i time zabeležili svoj četvrti trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić, koji je za 36 minuta igre zabeležio 34 poena (14/22 šut iz igre), uz 14 asistencija, sedam skokova, četiri ukradene lopte i dve blokade. Kristijan Braun je dodao 21 poen, Eron Gordon je upisao 20 poena i sedam skokova, dok je Džamal Marej utakmicu završio sa 15 poena, sedam skokova i sedam asistencija. U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio bivši igrač Denvera Rasel Vestbruk sa 26 poena, uz 12
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Jokić za RTS: Šut ili dodavanje? Zavisi od momenta

Jokić za RTS: Šut ili dodavanje? Zavisi od momenta

RTS pre 44 minuta
Jokić: Drago mi je da ću videti Jovića (video)

Jokić: Drago mi je da ću videti Jovića (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Jokićev čas Vestrbuku, slavio i Jović (video)

Jokićev čas Vestrbuku, slavio i Jović (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
"Nikad to nisam rekao": Karmelo Entoni javno prozvao Jokića, a sad mu odaje priznanje

"Nikad to nisam rekao": Karmelo Entoni javno prozvao Jokića, a sad mu odaje priznanje

Mondo pre 1 sat
Nikola Jokić srušio Sakramento, pa izašao pred novinare! Govorio je o Vestbruku, Joviću, ali i greškama koje Denver ne bi smeo…

Nikola Jokić srušio Sakramento, pa izašao pred novinare! Govorio je o Vestbruku, Joviću, ali i greškama koje Denver ne bi smeo da pravi! (video)

Kurir pre 2 sata
Najbolja partija Jokića u sezoni, Jović imao najgori indeks u pobedi Majamija

Najbolja partija Jokića u sezoni, Jović imao najgori indeks u pobedi Majamija

Euronews pre 2 sata
Jokić nakon pobede Denvera: Uvek je lepo videti Vestbruka, radimo dobar posao (video)

Jokić nakon pobede Denvera: Uvek je lepo videti Vestbruka, radimo dobar posao (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBASakramentoNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Slobodan Ristić, KMF Pirot: Od očaja do sjaja, donekle!

Slobodan Ristić, KMF Pirot: Od očaja do sjaja, donekle!

Plus online pre 19 minuta
Treća četvrtina presudila Partizanu u Dubaiju

Treća četvrtina presudila Partizanu u Dubaiju

Vesti online pre 5 minuta
Ovo su svi navijači čekali: Zvezda se oglasila saopštenjem, evo kakvo je stanje Kartera, Nvore, Grejama i ostalih!

Ovo su svi navijači čekali: Zvezda se oglasila saopštenjem, evo kakvo je stanje Kartera, Nvore, Grejama i ostalih!

Hot sport pre 19 minuta
Trenerska vrteška ne staje: Tsc smenio Kalezića – Na radaru veliki Grobari!

Trenerska vrteška ne staje: Tsc smenio Kalezića – Na radaru veliki Grobari!

Hot sport pre 4 minuta
Bogoljub Marković MVP kola ABA lige

Bogoljub Marković MVP kola ABA lige

RTS pre 14 minuta