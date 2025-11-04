Jokićev čas Vestbruku, slavio i Jović (video)

Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru protiv Majamija

Denver je savladao noćas na svom terenu Sakramento 130:124, i time zabeležili četvrti trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone. Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić, koji je za 36 minuta igre zabeležio 34 poena (14/22 šut iz igre), uz 14 asistencija, sedam skokova, četiri ukradene lopte i dve blokade. Kristijan Braun je dodao 21 poen, Eron Gordon je upisao 20 poena i sedam skokova, dok je Džamal Marej utakmicu