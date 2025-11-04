Jokićev čas Vestbruku, slavio i Jović (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Jokićev čas Vestbruku, slavio i Jović (video)

Bogdan Bogdanović nije ulazio u igru protiv Majamija

Denver je savladao noćas na svom terenu Sakramento 130:124, i time zabeležili četvrti trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) ove sezone. Najefikasniji u ekipi Denvera bio je srpski centar Nikola Jokić, koji je za 36 minuta igre zabeležio 34 poena (14/22 šut iz igre), uz 14 asistencija, sedam skokova, četiri ukradene lopte i dve blokade. Kristijan Braun je dodao 21 poen, Eron Gordon je upisao 20 poena i sedam skokova, dok je Džamal Marej utakmicu
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Besplatno „šišanje“ kod Jokića /video/

Besplatno „šišanje“ kod Jokića /video/

Sputnik pre 2 sata
NBA: Maestralna partija Jokića u novoj pobedi Denvera ove sezone (VIDEO)

NBA: Maestralna partija Jokića u novoj pobedi Denvera ove sezone (VIDEO)

Danas pre 4 sati
Jokić za RTS: Šut ili dodavanje? Zavisi od momenta

Jokić za RTS: Šut ili dodavanje? Zavisi od momenta

RTS pre 3 sata
"Nikad to nisam rekao": Karmelo Entoni javno prozvao Jokića, a sad mu odaje priznanje

"Nikad to nisam rekao": Karmelo Entoni javno prozvao Jokića, a sad mu odaje priznanje

Mondo pre 4 sati
Jokić: Drago mi je da ću videti Jovića (video)

Jokić: Drago mi je da ću videti Jovića (video)

Sportski žurnal pre 4 sati
Najbolja partija Jokića u sezoni, Jović imao najgori indeks u pobedi Majamija

Najbolja partija Jokića u sezoni, Jović imao najgori indeks u pobedi Majamija

Euronews pre 5 sati
Nikola Jokić srušio Sakramento, pa izašao pred novinare! Govorio je o Vestbruku, Joviću, ali i greškama koje Denver ne bi smeo…

Nikola Jokić srušio Sakramento, pa izašao pred novinare! Govorio je o Vestbruku, Joviću, ali i greškama koje Denver ne bi smeo da pravi! (video)

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBASakramentoBogdan BogdanovićNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević odredio stručni štab

Selektor košarkaša Srbije Dušan Alimpijević odredio stručni štab

RTS pre 23 minuta
Grci odlučili: Spanulis ostaje!

Grci odlučili: Spanulis ostaje!

Hot sport pre 4 minuta
Obradović o Zelenima, Nvori, Spartaku...

Obradović o Zelenima, Nvori, Spartaku...

Sportski žurnal pre 24 minuta
Ženska fudbalska reprezentacija Srbije dobila protivnike u Ligi nacija

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije dobila protivnike u Ligi nacija

RTS pre 24 minuta
Vredi više od tri boda

Vredi više od tri boda

Sportski žurnal pre 4 minuta