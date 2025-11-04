Čukarički se emotivnim rečima oprostio od Žižovića: "Saučešče Radničkom, Borcu i navijačima"

Čukarički se emotivnim rečima oprostio od Žižovića: "Saučešče Radničkom, Borcu i navijačima"
Fudbalski klub Čukarički emotivnim rečima se oprostio od Mladena Žižovića, trenera Radničkog 1923 koji je tragično preminuo u ponedeljak veče! Žižoviću je pozlilo tokom meča protiv Mladosti iz Lučana i nije mu bilo spasa, a upravo protiv Brđana je trebalo da vodi ekipu za vikend. - Potresne vesti zatekle su nas u ponedeljak uveče, kad su stigle vesti iz Lučana. Sa velikom tugom primili smo vest da nas je napustio Mladen Žižović, šef struke Radničkog 1923, da se
