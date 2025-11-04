"Izraelu je potrebna velika vojska, prešli smo sa obuzdavanja na inicijativu": Premijer Netanijahu upozorio

Telegraf pre 36 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
"Izraelu je potrebna velika vojska, prešli smo sa obuzdavanja na inicijativu": Premijer Netanijahu upozorio

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je danas da je Izraelu potrebna velika vojska, sa rezervnim formacijama u njenom jezgru. "Rezervne snage su fundamentalna komponenta, ključni element.

Potrebna nam je velika, jaka, a takođe i pametna vojska", rekao je Netanjiahu na konferenciji sa višim rezervnim oficirima, kojoj su prisustvovali i ministar odbrane Izrael Kac i načelnikm Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga general-potpukovnik Ejal Zamir, prenosi Tajms of Izrael. Prema njegovim rečima, decenijama pre napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, Izraelska vojska je zatvarala rezervne jedinice, krećući se ka "maloj, pametnoj" vojsci zasnovanoj na
