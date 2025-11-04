Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Valjevo, Crveni krst 9-15č Voždovac, Crveni krst 14-18č Zvezdara, Farmaceutsko-fizioterapeutska škola 9-12č Novi Pazar, Kulturni centar, hol 9-14č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu