Vozovi ponovo saobraćaju, normalizacija se očekuje tokom dana

Nakon prekida u železničkom saobraćaju, iz preduzeća „Srbijavoz“ saopšteno je da su vozovi od sinoć ponovo na prugama, a da se potpuna normalizacija prevoza putnika očekuje tokom dana.

Preduzeće „ Srbijavoz“ je saopštilo da vozovi od sinoć ponovo saobraćaju, a da se danas očekuje normalizacija saobraćaja za prevoz putnika. Kao navode, od 19 časova se postepeno uspostavljao redovan saobraćaj vozova za prevoz putnika. „Zbog tehničko – tehnoloških razloga nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova, te molimo putnike da se putem telefona kol centra Srbijavoza 011/ 360 28 99 ili putem sajta informišu za svoje vozove“, pojašnjavaju u