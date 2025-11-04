Zborovi: Koji zaposleni iz opštine Palilula radno vreme provode u Ćacilendu

Vreme pre 3 sata
Zborovi: Koji zaposleni iz opštine Palilula radno vreme provode u Ćacilendu

Nekoliko zborova građana traži hitnu reakciju Opštine Palilula zbog boravka i nedoločnog ponašanja njenih zaposlenih u Ćacilendu prethodnih dana

Drugog novembra, na dan kada je Dijana Hrka započela štrajk glađu, službenici Opštine Palilula boravili su u Ćacilendu, saopštilo je nekoliko beogradskih zborova građana. Kako se navodi u saopštenju zborova građana Palilula Centar, Desne obale, Kotež, Borče i Ovče, zborovi Palilule dostavili su 2. novembra zvaničan dopis povodom ponašanja visokopozicioniranih službenika u Opštini Palilula: Dejana Cvetkovića, Dražena Barjaktarevića, Aleksandra Karadžića i Stefana
