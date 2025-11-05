BMW bi već sledeće godine trebalo da ukine M modele u verziji Competition

Kako prenosi Klix.ba, namere iz Minhena je potvrdio i prvi čovek M odeljenja Frank van Meel koji je u novoj izjavi za medije naglasio da je suvišno proizvoditi standardne M modele, ako se ogroman broj kupaca odlučuje za skuplju i snažniju verziju koja će po svemu sudeći uskoro postati osnovna verzija.

Prema planovima M odeljenja, budućim kupcima M modela nudiće se standardne verzije s potencijalom dosadašnjih Competition verzija, ali i još "ratobornije" verzije CS i CSL koje će s manje kilograma i još više snage biti optimizovane za korišćenje na zatvorenim stazama. Podsećanja radi, trolitarski linijski 6-cilindarski biturbo motor u standardnima verzijama aktuelnih BMW-a M3 i M4 razvija 480 KS, a u verziji Competition kupci mogu da računaju na dodatnih 50