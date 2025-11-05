BMW bi već sledeće godine trebalo da ukine M modele u verziji Competition

Auto blog pre 1 sat  |  Klix.ba / Motor1.com
BMW bi već sledeće godine trebalo da ukine M modele u verziji Competition

Kako prenosi Klix.ba, namere iz Minhena je potvrdio i prvi čovek M odeljenja Frank van Meel koji je u novoj izjavi za medije naglasio da je suvišno proizvoditi standardne M modele, ako se ogroman broj kupaca odlučuje za skuplju i snažniju verziju koja će po svemu sudeći uskoro postati osnovna verzija.

Prema planovima M odeljenja, budućim kupcima M modela nudiće se standardne verzije s potencijalom dosadašnjih Competition verzija, ali i još "ratobornije" verzije CS i CSL koje će s manje kilograma i još više snage biti optimizovane za korišćenje na zatvorenim stazama. Podsećanja radi, trolitarski linijski 6-cilindarski biturbo motor u standardnima verzijama aktuelnih BMW-a M3 i M4 razvija 480 KS, a u verziji Competition kupci mogu da računaju na dodatnih 50
Otvori na auto.blog.rs

Pročitajte još

Kako Mazda planira da koristi novi logo?

Kako Mazda planira da koristi novi logo?

B92 pre 1 dan
Mazda predstavila novi, moderniji logo za digitalno doba

Mazda predstavila novi, moderniji logo za digitalno doba

Auto blog pre 2 dana
Pet decenija Mercedesa W123

Pet decenija Mercedesa W123

Auto blog pre 3 dana
BMW dobio odobrenje za svoj sistem autonomne vožnje

BMW dobio odobrenje za svoj sistem autonomne vožnje

Auto blog pre 4 dana
BMW 745i SA – BMW M7 sa „pogrešnom“ oznakom

BMW 745i SA – BMW M7 sa „pogrešnom“ oznakom

Auto blog pre 4 dana
Mazda predstavila novi logo i najavila postepenu promenu vizuelnog identiteta

Mazda predstavila novi logo i najavila postepenu promenu vizuelnog identiteta

B92 pre 4 dana
Prodat BMW motocikl s potpisom pape

Prodat BMW motocikl s potpisom pape

Moto berza pre 9 dana

Ključne reči

BMWMinhen

Automobili, najnovije vesti »

Stellantis opozvao više od 320.000 vozila u SAD zbog rizika od požara

Stellantis opozvao više od 320.000 vozila u SAD zbog rizika od požara

Auto blog pre 24 minuta
Pad prodaje vozila Tesla proizvedenih u Kini

Pad prodaje vozila Tesla proizvedenih u Kini

Auto blog pre 44 minuta
Mazda 3 već od 22.990 evra - dostupna odmah

Mazda 3 već od 22.990 evra - dostupna odmah

Auto blog pre 18 minuta
BMW bi već sledeće godine trebalo da ukine M modele u verziji Competition

BMW bi već sledeće godine trebalo da ukine M modele u verziji Competition

Auto blog pre 1 sat
VIDEO: 2026 Ducati Hypermotard V2 & V2 SP

VIDEO: 2026 Ducati Hypermotard V2 & V2 SP

Auto blog pre 1 sat