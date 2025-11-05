Pad prodaje vozila Tesla proizvedenih u Kini

Prodaja Teslinih modela Model 3 i Model Y, proizvedenih u fabrici „gigafactory“ u Šangaju, uključujući izvoz u Evropu, Indiju i druge zemlje, smanjila se za 32,3 procenta u odnosu na septembar, prenosi Reuters.

Najveći kineski konkurent Tesle, kompanija BYD, takođe je zabeležila pad globalne prodaje vozila od 12 odsto u oktobru, što je drugi uzastopni mesečni pad i ujedno najstrmiji u poslednje dve godine, usled pojačane konkurencije na domaćem tržištu. Prema CPCA, Teslina ukupna prodaja iz Kine, koja obuhvata domaće prodaje i izvoz, u oktobru je bila najniža od maja. Ukupan broj od 61.497 prodatih vozila predstavlja pad od 9,93 procenta u odnosu na isti period prošle