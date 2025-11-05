Slukas posle Zvezde: "Stid me je..."

Kapiten Panatinaikosa Kostas Slukas rekao je posle teškog poraza od Zvezde u Beogradu (86:68) da ga je sramota zbog partije koju je pružila ekipa u Areni.

Beogradski crveno-beli su održali košarkašku lekciju Atinjanima u spektakularnom ambijentu i dotukli ih u meču koji je od samog početka bio "jednosmerna ulica". Slukas je nedugo nakon utakmice, za Grčke medije, izneo utiske o utakmici i rekao što mu leži na srcu. Kaže, osetio je sramotu zbog ovako odigrane utakmice njegovog tima. "Naša slika je bila veoma loša. U teškoj smo situaciji. Nije lako u modernoj košarci igrati bez visokog igrača u ovakvim utakmicama i