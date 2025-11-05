BBC vesti na srpskom

Licem u lice, a između kordon: Skupovi podrške vlasti i Dijani Hrki u Beogradu

Na jednoj strani Dijana Hrka, majka nastradalog studenta u tragediji, i više stotina ljudi koji je podržavaju, na drugoj pristalice Srpske napredne stranke, a između kordon policije.

BBC News pre 26 minuta
Policijski kordon ispred Skupštine
Reuters

Nešto više od godinu dana posle pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi, ponovo ispred skupštine Srbije u Beogradu licem u lice našle su se pristalice i protivnici vlasti.

Na jednoj strani Dijana Hrka, majka nastradalog studenta u tragediji i ljudi koji je podržavaju, na drugoj pristalice i funkcioneri Srpske napredne stranke - a između kordon policije.

Situacija je mirna, ali je atmosfera napeta dok na obe strane pristiže još ljudi.

Na platou ispred Narodne skupštine i u Pionirskom parku, oko šatora gde borave protivnici studentskih blokada mesecima, okupile su se pristalice vlasti koje su u Beograd došle i autobusima iz različitih krajeva Srbije.

Tamo će, prema najavama, biti dočekani Srbi sa Kosova koji prema pisanju medija hodaju ka Novom Sadu danima na veliki protest vlasti protiv blokada.

„Moja molba danas organizatorima, svim ljudima koji će da se skupe u Pionirskom parkui platou ispred Skupštine - samo mirno uz poštovanje prema političkim protivnicima i uz pruženu ruku političkim protivnicima", rekao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Sa druge strane kordona, Dijana Hrka od 2. novembra štrajkuje glađu tražeći da se sudi odgovornima za pad nadstrešnice.

Dijana Hrka
BBC/Jelena Subin
Protest
BBC/Jelena Subin
skup pristalica
BBC/Slobodan Maričić
zastava Srbije
BBC/Slobodan Maričić

Na podršku Hrki, čiji je zahtev i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, pozvali su novosadski studenti.

„Idem ovako do cilja, šta god to bilo", rekla je Hrka za BBC na srpskom.

Podršku joj pružaju stanovnici Beograda i drugih gradova u Srbiji, studenti, učenici i ratni veterani, smenjujući se pored njenog šatora uz zaštitnu ogradu kog Narodne skupštine.

U utorak su je obišli i opozicioni poslanici pre početka skupštinskog zasedanja, a podršku je dobila i od više poznatih ličnosti, među kojima su i sportisti, glumci i umetnici.

Na stepeništu Narodne skupštine je i nekoliko zelenih šatora u kojima štrajkuje glađu i SNS poslanik Uglješa Mrdić, nezadovoljan radom tužilaštva u vezi sa padom nadstrešnice.

Pristalice vlasti su počele da se u većem broju okupljaju 2. novembra, puštajući nacionalističke i narodne pesme, plešući i pevajući pored velikih belih šatora koji na Trgu Nikole Pašića.

Između ostalih, čuli su se i 'Veseli se srpski rode', kao i stih druge pesme 'pošla majka sina da potraži', što je izazvalo gnev antivladinih demonstranata koji smatraju da je neprimereno i neljudski puštati pesme majci koja tuguje za sinom i traži pravdu.

Šatori su podignuti kako bi pristalice vlasti, kažu, „sprečile antivladine demonstrante da nasilno zauzmu skupštinu".

Prve večeri zabeleženi su i incidenti kada su iz pravca Pionirskog parka, gde je u martu grupa ljudi koja se kolokvijalno naziva „studenti koji žele da uče“ podigla šatore uoči velikog protesta u Beogradu, poletele baklje i topovski udari.

(BBC News, 11.05.2025)

