Vučić još jednom pozvao na dijalog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da građani Srbije zaslužuju više od onoga što im njegovi politički protivnici nude i ponovio poziv na dijalog ukazujući da je svaki razgovor blagorodan.

"Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili", naveo je Vučić u objavi na društvenim mrežama uz video na kojem građani koji podržavaju Dijanu Hrku, majku nastradalog Stefana Hrke u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, koja je započela štrajk glađu pre tri dana, okupljeni oko nje skandiraju "Aco, Šiptare". Vučić je pozvao još jednom na dijalog ističući da je spreman da
Aleksandar VučićNovi SadŠtrajk glađuPredsednik Srbijesrbija

