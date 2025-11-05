BBC vesti na srpskom

Najmanje 11 mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli

Povređeno je više od 35 ljudi, među njima i pripadnici spasilačkih službi, rekao je gradonačelnik Tuzle. Uzrok požara se utvrđuje.

BBC News pre 32 minuta
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
Višespratnica u Tuzli u kojoj je izbio požar

Najmanje 11 ljudi je poginulo u požaru koji je 4. novembra uveče zahvatio zgradu Doma penzionera u Tuzli, u istočnoj Bosni i Hercegovini (BiH), rekli su zvaničnici.

Više od 35 je povređeno, od kojih je troje u kritičnom stanju, rekao je rano ujutru gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, prenosi sarajevsko Oslobođenje.

Među povređenima su korisnici i zaposleni u Domu penzionera, kao i policajci, vatrogasci i medicinski radnici, dodao je.

Neki od povređenih su u teškom stanju, javlja Klix.ba.

Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli oko 20.45.

Na tom spratu su uglavnom bile smeštene nepokretne osobe, prenose mediji.

Nekoliko ljudi zbrinuto je u Kliničkom centru u Tuzli zbog trovanja ugljen-monoksidom, rekla je Ersija Aščerić Mujedinović, portparolka te bolnice.

Korisnica Doma za penzionere, Ruža Kajić, rekla je da živi na trećem spratu zgrade i da se probudila nakon što je čula „pucketanje".

„Pogledala sam kroz prozor i videla kako zapaljeni materijal pada odozgo.

„Istrčala sam u hodnik. Na gornjim spratovima su bili nepokretni ljudi", rekla je za BHRT.

Uzrok požara treba da bude ispitan, a Nermin Nikšić, predsednik Vlade Federacije BiH, jednog od dva enteta BiH, nazvao ga je „katastrofom ogromnih razmera".

Faruk Begtašević, tuzlanski fotoreporter, na Fejsbuk profilu, objavio je potresnu priču o scenama koje je zatekao ispred zgrade Doma penzionera u Tuzli.

„Kad sam stigao, pripremio sam objektiv i odmah pogled uputio ka vatrenoj stihiji na vrhu zgrade. Jeziv trenutak dodatno je pojačao prizor sa sprat niže.

„Na prozoru je bio čovek kojem su ljudi sa ulice dobacivali da se skloni. Dugo je bio na prozoru.

„Dim je počeo da ispunjava njegovu sobu, a on kao da nas je bespomoćno gledao.

„Posle par trenutaka više ga tu nije bilo. Samo da je dobro", napisao je Begtašević.

požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
AVAZ via REUTERS TV/Handout via REUTERS
Spasioci iznose jednog od povređenih iz Doma penzionera
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić

