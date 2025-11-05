Euronews na mestu tragedije u Tuzli: Požar u Domu za penzionere odneo 11 života, 35 povređenih, pogrebno odvozi tela

Euronews pre 35 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Euronews na mestu tragedije u Tuzli: Požar u Domu za penzionere odneo 11 života, 35 povređenih, pogrebno odvozi tela

U Tuzli je sinoć izbio požar u domu za penzionere, koji je doveo do teških posledica po korisnike i osoblje.

Prema poslednjim zvaničnim informacijama, na Univerzitetskom kliničkom centru trenutno je smešteno 35 povređenih osoba, od kojih je pet u težem zdravstvenom stanju. Ekipa Euronews BiH javila se sa lica mesta i prenela da su vrata doma jutros zatvorena za sve, uključujući članove porodica i novinare. Nešto manje pogođeni korisnici doma premešteni su u drugi deo objekta koji nije bio zahvaćen požarom. Direktor doma je podneo ostavku iz moralnih razloga i objasnio je
