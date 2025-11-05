Jedanaest mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli, ostavka direktora

BBC News pre 12 minuta

REUTERS/Amel Emrić Višespratnica u Tuzli posle velikog, smrtonosnog požara

Najmanje 11 ljudi je poginulo u požaru koji je 4. novembra uveče zahvatio zgradu Doma penzionera u Tuzli, u istočnoj Bosni i Hercegovini (BiH), rekli su zvaničnici.

Više od 35 je povređeno, od kojih je troje u kritičnom stanju, rekao je rano ujutru gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, prenosi sarajevsko Oslobođenje.

Među povređenima su korisnici i zaposleni u Domu penzionera, kao i policajci, vatrogasci i medicinski radnici, dodao je.

Neki od povređenih su u teškom stanju, javlja Klix.ba.

Ćetvoro povređenih, korisnici Doma su na respiratorima, a u bolnici su i petoro vatrogasaca i tri policajca, kažu lokalni zvaničnici.

Mirsad Bakalović, direktor Doma za penzionere, podneo je ostavku tokom vanredne sednice gradske uprave, prenosi Oslobođenje, pozivajući se na Federalnu TV.

Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli oko 20.45.

Na tom spratu su uglavnom bile smeštene nepokretne osobe, prenose mediji.

Nekoliko ljudi zbrinuto je u Kliničkom centru u Tuzli zbog trovanja ugljen-monoksidom, rekla je Ersija Aščerić Mujedinović, portparolka te bolnice.

Korisnica Doma za penzionere, Ruža Kajić, rekla je da živi na trećem spratu zgrade i da se probudila nakon što je čula „pucketanje".

„Pogledala sam kroz prozor i videla kako zapaljeni materijal pada odozgo.

„Istrčala sam u hodnik. Na gornjim spratovima su bili nepokretni ljudi", rekla je za BHRT.

Uzrok požara se istražuje, a Nermin Nikšić, predsednik Vlade Federacije BiH, jednog od dva enteta BiH, nazvao ga je „katastrofom ogromnih razmera".

REUTERS/Mersiha Bajrić Višespratnica u Tuzli u kojoj je izbio požar

Faruk Begtašević, tuzlanski fotoreporter, na Fejsbuk profilu, objavio je potresnu priču o scenama koje je zatekao ispred zgrade Doma penzionera u Tuzli.

„Kad sam stigao, pripremio sam objektiv i odmah pogled uputio ka vatrenoj stihiji na vrhu zgrade. Jeziv trenutak dodatno je pojačao prizor sa sprat niže.

„Na prozoru je bio čovek kojem su ljudi sa ulice dobacivali da se skloni. Dugo je bio na prozoru.

„Dim je počeo da ispunjava njegovu sobu, a on kao da nas je bespomoćno gledao.

„Posle par trenutaka više ga tu nije bilo. Samo da je dobro", napisao je Begtašević.

AVAZ via REUTERS TV/Handout via REUTERS Spasioci iznose jednog od povređenih iz Doma penzionera

REUTERS/Amel Emrić Izgoreli spratovi zgrade Doma penzionera u Tuzli

