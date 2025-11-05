BBC vesti na srpskom

Jedanaest mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli, ostavka direktora

Povređeno je više od 35 ljudi, među njima i pripadnici spasilačkih službi, rekao je gradonačelnik Tuzle. Uzrok požara se utvrđuje.

BBC News pre 12 minuta
tuzla, požar u tuzli, požar u domu za penzionere u tuzli
REUTERS/Amel Emrić
Višespratnica u Tuzli posle velikog, smrtonosnog požara

Najmanje 11 ljudi je poginulo u požaru koji je 4. novembra uveče zahvatio zgradu Doma penzionera u Tuzli, u istočnoj Bosni i Hercegovini (BiH), rekli su zvaničnici.

Više od 35 je povređeno, od kojih je troje u kritičnom stanju, rekao je rano ujutru gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, prenosi sarajevsko Oslobođenje.

Među povređenima su korisnici i zaposleni u Domu penzionera, kao i policajci, vatrogasci i medicinski radnici, dodao je.

Neki od povređenih su u teškom stanju, javlja Klix.ba.

Ćetvoro povređenih, korisnici Doma su na respiratorima, a u bolnici su i petoro vatrogasaca i tri policajca, kažu lokalni zvaničnici.

Mirsad Bakalović, direktor Doma za penzionere, podneo je ostavku tokom vanredne sednice gradske uprave, prenosi Oslobođenje, pozivajući se na Federalnu TV.

Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli oko 20.45.

Na tom spratu su uglavnom bile smeštene nepokretne osobe, prenose mediji.

Nekoliko ljudi zbrinuto je u Kliničkom centru u Tuzli zbog trovanja ugljen-monoksidom, rekla je Ersija Aščerić Mujedinović, portparolka te bolnice.

Korisnica Doma za penzionere, Ruža Kajić, rekla je da živi na trećem spratu zgrade i da se probudila nakon što je čula „pucketanje".

„Pogledala sam kroz prozor i videla kako zapaljeni materijal pada odozgo.

„Istrčala sam u hodnik. Na gornjim spratovima su bili nepokretni ljudi", rekla je za BHRT.

Uzrok požara se istražuje, a Nermin Nikšić, predsednik Vlade Federacije BiH, jednog od dva enteta BiH, nazvao ga je „katastrofom ogromnih razmera".

požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
Višespratnica u Tuzli u kojoj je izbio požar

Faruk Begtašević, tuzlanski fotoreporter, na Fejsbuk profilu, objavio je potresnu priču o scenama koje je zatekao ispred zgrade Doma penzionera u Tuzli.

„Kad sam stigao, pripremio sam objektiv i odmah pogled uputio ka vatrenoj stihiji na vrhu zgrade. Jeziv trenutak dodatno je pojačao prizor sa sprat niže.

„Na prozoru je bio čovek kojem su ljudi sa ulice dobacivali da se skloni. Dugo je bio na prozoru.

„Dim je počeo da ispunjava njegovu sobu, a on kao da nas je bespomoćno gledao.

„Posle par trenutaka više ga tu nije bilo. Samo da je dobro", napisao je Begtašević.

Pogledajte fotografije iz Tuzle

požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
AVAZ via REUTERS TV/Handout via REUTERS
Spasioci iznose jednog od povređenih iz Doma penzionera
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
tuzla, požar u tuzli, požar u domu za penzionere u tuzli
REUTERS/Amel Emrić
tuzla, požar u tuzli, požar u domu za penzionere u tuzli
REUTERS/Amel Emrić
Izgoreli spratovi zgrade Doma penzionera u Tuzli

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.05.2025)

BBC News
Zohran Mamdani, prvi musliman gradonačelnik Njujorka

Zohran Mamdani, prvi musliman gradonačelnik Njujorka

BBC News pre 1 satjoš 1 povezana
Ko štrajkuje glađu u centru Beograda i zašto

Ko štrajkuje glađu u centru Beograda i zašto

BBC News pre 1 sat
Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

Najmanje sedmoro poginulih u padu teretnog aviona u Kentakiju

BBC News pre 4 sati
Kako Kina zaista špijunira Britaniju

Kako Kina zaista špijunira Britaniju

BBC News pre 37 minuta
Šta je COP30 i zašto je važan

Šta je COP30 i zašto je važan

BBC News pre 2 sata
BBC News

Povezane vesti »

U požaru u domu penzionera u Tuzli 11 poginulih i 35 povređenih

U požaru u domu penzionera u Tuzli 11 poginulih i 35 povređenih

Vreme pre 11 minuta
Tragedija u Tuzli: U Domu penzionera 11 mrtvih, nekoliko osoba na respiratoru, direktor podneo ostavku (FOTO, VIDEO)

Tragedija u Tuzli: U Domu penzionera 11 mrtvih, nekoliko osoba na respiratoru, direktor podneo ostavku (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat
Starački Dom smrti u tuzli važio za jedan od najskupljih u BiH: Najviše cene za dementne i nepokretne korisnike

Starački Dom smrti u tuzli važio za jedan od najskupljih u BiH: Najviše cene za dementne i nepokretne korisnike

Kurir pre 1 sat
"Bilo mi je teško nakon svega što sam video" Oglasio se direktor doma iz Tuzle u kojem je stradalo 11 osoba

"Bilo mi je teško nakon svega što sam video" Oglasio se direktor doma iz Tuzle u kojem je stradalo 11 osoba

Alo pre 1 sat
"Osetio se gust dim, čula su se pucanja, zavladala panika" - ovo su nove informacije o stravičnom požaru FOTO

"Osetio se gust dim, čula su se pucanja, zavladala panika" - ovo su nove informacije o stravičnom požaru FOTO

B92 pre 1 sat
Direktor Doma penzionera u Tuzli podneo ostavku, posle požara u kojem je poginulo 11 osoba

Direktor Doma penzionera u Tuzli podneo ostavku, posle požara u kojem je poginulo 11 osoba

N1 Info pre 1 sat
Požar u Domu penzionera u Tuzli: Stradalo najmanje jedanaest osoba, povređeno više od 30

Požar u Domu penzionera u Tuzli: Stradalo najmanje jedanaest osoba, povređeno više od 30

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaTuzlapožar

Balkan, najnovije vesti »

Jedanaest mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli, ostavka direktora

Jedanaest mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli, ostavka direktora

BBC News pre 12 minuta
U požaru u domu penzionera u Tuzli 11 poginulih i 35 povređenih

U požaru u domu penzionera u Tuzli 11 poginulih i 35 povređenih

Vreme pre 11 minuta
Vozač u S. Makedoniji uhapšen jer je vozio 100 km/h brže nego što je dozvoljeno

Vozač u S. Makedoniji uhapšen jer je vozio 100 km/h brže nego što je dozvoljeno

Novi magazin pre 6 minuta
Dodik nakon odluke Ustavnog suda: BiH je za nas završena priča, okrećemo se Srpskoj

Dodik nakon odluke Ustavnog suda: BiH je za nas završena priča, okrećemo se Srpskoj

Sputnik pre 41 minuta
Tragedija u Tuzli: U Domu penzionera 11 mrtvih, nekoliko osoba na respiratoru, direktor podneo ostavku (FOTO, VIDEO)

Tragedija u Tuzli: U Domu penzionera 11 mrtvih, nekoliko osoba na respiratoru, direktor podneo ostavku (FOTO, VIDEO)

Danas pre 1 sat