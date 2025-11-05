BBC vesti na srpskom

Tragedija u Tuzli: 11 mrtvih u požaru u Domu penzionera, ostavka direktora

Povređeno je više od 30 ljudi, među njima i pripadnici spasilačkih službi, rekao je gradonačelnik Tuzle. Uzrok požara se utvrđuje. Direktor Doma podneo ostavku posle tragedije.

BBC News pre 1 sat
tuzla, požar u tuzli, požar u domu za penzionere u tuzli
REUTERS/Amel Emrić
Policijski islednici vrše istragu na mestu gde je izbio požar u zgradi doma za stare osobe u Tuzli

Najmanje 11 ljudi poginulo je u požaru koji je 4. novembra uveče zahvatio zgradu Doma penzionera u Tuzli, u istočnoj Bosni i Hercegovini (BiH).

Zvaničnici su do sada potvrdili smrt 11 ljudi, međutim sarajevski portal Dnevni avaz javio je da je u bolnici preminula još jedna povređena osoba.

Iz Kliničkog centra u Tuzli ova informacija nije zvanično potvrđena.

Teže i lakše je povređeno 38 ljudi, rekli su gradski zvaničniuci novinarima jutro posle nesreće.

Među povređenima su korisnici i zaposleni u Domu penzionera, kao i policajci, vatrogasci i medicinski radnici, rekao je tuzlanski gradonačelnik Zijad Lugavić.

Neki od povređenih su u teškom stanju, javio je Klix.ba.

Ćetvoro povređenih korisnika Doma su na respiratorima, a u bolnici su i petoro vatrogasaca i tri policajca, kažu lokalni zvaničnici.

Mirsad Bakalović, direktor Doma za penzionere, podneo je ostavku tokom vanredne sednice gradske uprave, prenelo je sarajevsko Oslobođenje.

Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli oko 20.45.

Na tom spratu su uglavnom bile smeštene nepokretne osobe, prenose mediji.

Nekoliko ljudi zbrinuto je u Kliničkom centru u Tuzli zbog trovanja ugljen-monoksidom, rekla je Ersija Aščerić Mujedinović, portparolka te bolnice.

Korisnica Doma za penzionere, Ruža Kajić, rekla je da živi na trećem spratu zgrade i da se probudila nakon što je čula „pucketanje".

„Pogledala sam kroz prozor i videla kako zapaljeni materijal pada odozgo.

„Istrčala sam u hodnik. Na gornjim spratovima su bili nepokretni ljudi", rekla je za BHRT.

Uzrok požara se istražuje, a Nermin Nikšić, predsednik Vlade Federacije BiH, jednog od dva enteta BiH, nazvao ga je „katastrofom ogromnih razmera".

tuzla, požar u tuzli, požar u domu za penzionere u tuzli
REUTERS/Amel Emrić
Višespratnica u Tuzli posle smrtonosnog požara

Faruk Begtašević, tuzlanski fotoreporter, na Fejsbuk profilu, objavio je potresnu priču o scenama koje je zatekao ispred zgrade Doma penzionera u Tuzli.

„Kad sam stigao, pripremio sam objektiv i odmah pogled uputio ka vatrenoj stihiji na vrhu zgrade. Jeziv trenutak dodatno je pojačao prizor sa sprat niže.

„Na prozoru je bio čovek kojem su ljudi sa ulice dobacivali da se skloni. Dugo je bio na prozoru.

„Dim je počeo da ispunjava njegovu sobu, a on kao da nas je bespomoćno gledao.

„Posle par trenutaka više ga tu nije bilo. Samo da je dobro", napisao je Begtašević.

Pogledajte fotografije iz Tuzle

požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
Višespratnica u Tuzli u kojoj je izbio požar
tuzla, požar u tuzli, požar u domu za penzionere u tuzli
REUTERS/Amel Emrić
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
AVAZ via REUTERS TV/Handout via REUTERS
Spasioci iznose jednog od povređenih iz Doma penzionera
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
požar u domu penzionera u tuzli, požar u tuzli
REUTERS/Mersiha Bajrić
tuzla, požar u tuzli, požar u domu za penzionere u tuzli
REUTERS/Amel Emrić
tuzla, požar u tuzli, požar u domu za penzionere u tuzli
REUTERS/Amel Emrić
Izgoreli spratovi zgrade Doma penzionera u Tuzli

(BBC News, 11.05.2025)

BBC News
BBC News

