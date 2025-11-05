Crni bilans požara u Tuzli: Preminula još jedna osoba, broj žrtava porastao na 12

pre 3 sata
Još jedna osoba je preminula od posledica požara koji je sinoć izbio u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal „Avaz“.

Preminula je u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, čime je broj žrtava porastao na 12. Ukupno je 35 osoba povređeno, među njima i vatrogasci i policajci, prenosi Avaz. Kako je ranije saopštio glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su priključene na respirator i nalaze se u teškom stanju. Požar je sinoć izbio na sedmom spratu zgrade, na kom su bile smeštene nepokretne osobe.
