Macut uputio saučešće posle požara u Tuzli

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut uputio je danas izraze saučešća porodicama nastradalih i građanima Bosne i Hercegovine povodom požara u Domu penzionera u Tuzli. "Sa velikom tugom primio sam vest o nesreći koja se dogodila u Tuzli, u kojoj je život izgubilo 12 štićenika Doma penzionera, a više njih je povređeno.

U ime Vlade Srbije i u svoje lično ime, upućujem iskreno saučešće porodicama stradalih, a povređenima želim što brži oporavak", navedeno je u saopštenju. U telegramu saučešća predsednika Vlade prof. dr Đure Macuta, kako se naglašava, ističe se i da je Srbija spremna da, u skladu sa svojim mogućnostima, pruži svu neophodnu pomoć ukoliko to bude potrebno. U požaru koji je sinoć zahvatio sedmi sprat Doma penzionera u Tuzli, smrtno je stradalo 11 osoba, a 35 je