U požaru u domu penzionera u Tuzli 11 poginulih i 35 povređenih

Vreme pre 6 sati
Požar koji je zahvatio sprat Doma penzionera u Tuzli izazvao je smrt 11 osoba i povrede 35 ljudi. Vatrogasci iz susednih gradova pomagali su u evakuaciji. Ova nesreća je podsetila na gotovo identičnu tragediju koja se dogodila početkom godine u Barajevu

U požaru koji je u utorak uveče zahvatio sprat zgrade u kojoj se nalazi Dom penzionera u Tuzli poginulo je najmanje 11 osoba i sumnja se da to neće biti krajnji bilans, izveštavaju bosanski mediji. Prema nezvaničnim informacijama, 35 osoba je povređeno, od kojih je nekoliko u teškom stanju. „Korisnicima sa ugroženih spratova pripadnici SHMP Doma zdravlja Tuzla su ukazali medicinsku pomoć, nakon čega su zbrinuti na niže spratove. Povređeni pacijenti su zbrinuti u
