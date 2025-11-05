Premijer FBiH Nermin Nikšić: Dom penzionera u Tuzli bio lociran kao potencijalno opasan

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić zajedno sa federalnim ministrima Ramom Isakom i Vedranom Lakićem, nekadašnjim gradonačelnikom Tuzle i federalnim poslanikom Jasminom Imamovićem te ostalom delegacijom stigao je u Dom penzionera Tuzla nakon tragedije u kojoj je smrtno stradalo 11 štićenika ove ustanove.

Premijer FBiH kazao je danas da je čuo da je objekat Doma penzionera lociran kao potencijalno opasan i zahvaljujući vežbama koje su tu održavane i energiji vatrogasaca spašena tragedija većih razmera. "Da nije bilo brze reakcije svih službi ovo je mogla biti tragedija nesagledivih razmera. Vlada FBiH će pratiti šta se dešava. Spremni smo izdvojiti deo sredstava za sanaciju. Kad je reč o smeštaju, tu smo, bilo finansijski ili dislociranjem, jer upravljamo i jednim