U požaru u Domu penzionera u Tuzli smrtno stradalo 11 osoba, pet pacijenata u izuzetno teškom stanju

TUZLA - Glavni tužilac Tuzlanskog kantona Vedran Alidžanović izjavio je danas da je uviđaj u Domu penzionera, u kojem je sinoć izbio požara kada je 11 osoba smrtno stradalo, privremeno prekinut.

On je rekao da će za 11 tela danas biti naređene obdukcije Alidžanović je na konferenciji za medije, planiranoj povodom hapšenja policijskih službenika u ovom kantonu, govorio i o strašnom požaru. Direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović podneo ostavku nakon požara Direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović podneo je jutros ostavku na tu funkciju, nakon požara u kojem je, prema do sada zvanično, smrtno stradalo 11 osoba. Informacija da je Bakalović podneo